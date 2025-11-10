Ufficiale
Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: il comunicato. Ora tocca a Palladino
Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta. Con un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale, il club bergamasco ha reso noto che il tencico croato "è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.
Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".
Definita anche la successione: manca solo l'annuncio per l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un'ulteriore stagione in nerazzurro.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
