Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Sfogo a caldo. Arbitro non ha influenzato la gara"

Dopo lo sfogo di ieri dopo il ko contro l'Inter di Maurizio Sarri, la Lazio fa chiarezza in merito alle dichiarazioni tramite un comunicato. Nella serata di ieri il tecnico biancoceleste aveva così parlato degli arbitri: "L'arbitro non ha inciso sul risultato. Ma penso che sia ora di noleggiare gli arbitri all'estero. Non ne vedo più all'altezza", la sintesi del Sarri pensiero.

Questa la nota odierna della Lazio:

"La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale.

Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva. In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri.

Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti".