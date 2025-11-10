Esclusiva TMW Cesena, Shpendi: "Sta andando tutto bene, dobbiamo continuare così. Fiorentina? Solo voci"

Cristian Shpendi, attaccante del Cesena, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio.

"È stata una bella stagione per noi del Cesena, eravamo una neo promossa ma abbiamo fatto un bel campionato. Anche quest'anno siamo partiti bene, ieri abbiamo fatto una bella vittoria davanti ai nostri tifosi. Sta andando tutto bene, speriamo di continuare così"

Quali sono i vostri obiettivi?

"Il primo obiettivo ovviamente resta la salvezza, poi vedremo cosa riusciremo a raccogliere".

In passato sei stato accostato a club di Serie A come la Fiorentina

"Non so se c'è stato qualcosa, non ho mai affrontato il discoro con il mio agente e sono sempre stato concentrato sul Cesena. Ovviamente certe voci fanno piacere".

Il tuo obiettivo per questa stagione?

"Voglio aiutare il Cesene e segnare più gol possibili"