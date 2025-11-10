Torres, Greco torna subito in campo: c'è da preparare lo scontro diretto con il Perugia
Di questa mattina, l'annuncio del ritorno di mister Alfonso Greco sulla panchina della Torres, con il trainer che ha già sostenuto il primo allenamento della settimana in vista dello scontro salvezza con il Perugia, che vedrà i sardi impegnati tra le mura amiche del 'Vanni Sanna' sabato pomeriggio alle ore 17:30. Greco, che aveva salutato Sassari in estate, torna dopo l'esonero di mister Michele Pazienza, e domani sosterrà una conferenza stampa di (nuova) presentazione.
Intanto oggi hanno parlato il presidente Stefano Udassi e il Direttore Sportivo Andrea Colombino, che ha così commentato la scelta del ritorno del tecnico: "Le valutazioni sono state fatte in maniera profonda, il mister conosce bene la piazza, e questo è chiaramente un vantaggio che consente di non perdere tempo per un adattamento fisiologico che sarebbe servito in caso di altri profili. Abbiamo piena fiducia in Alfonso".
Intanto, a completezza di informazione, ecco quello che sarà il prossimo turno del Girone B di terza serie:
14ª GIORNATA ANDATA – 14-15-16-17 NOVEMBRE 2025
GIRONE B
Venerdì 14 novembre
Ore 20.30 - Arezzo-Bra
Ore 20.30 - Forlì-Campobasso
Sabato 15 novembre
Ore 14.30 - Pineto-Carpi
Ore 17.30 - Rimini-Ascoli
Ore 17.30 - Torres-Perugia
Ore 17.30 - Vis Pesaro-Guidonia Montecelio
Ore 20.30 - Sambenedettese-Ternana
Domenica 16 novembre
Ore 14.30 - Livorno-Ravenna
Ore 17.30 - Gubbio-Juventus Next Gen
Ore 17.30 - Pontedera-Pianese
