Fiorentina, Piccoli: "Esultanza segreta dopo il primo gol, nasce da una canzone che ascoltiamo"
Primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina per Roberto Piccoli che, dopo il 2-2 contro il Genoa, ha parlato così ai microfoni del Tgr Rai Toscana: "Mancano tantissime partite. Vogliamo fare più punti possibili. Ma la parola d'ordine è 'lavorare', solo quella, bisogna alzare la condizione fisica.
Dovremo riconquistarci gli applausi e fare fatica in queste due settimane, ma siamo felici di lavorare. Abbiamo ancora una stagione davanti, vogliamo fare bene anche in Coppa Italia e Conference. L'esultanza fatta? Diciamo che è un po' segreta, nasce coi magazzinieri e gli altri dello staff, nasce da una canzone che ascoltiamo spesso insieme".
