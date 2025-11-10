Vicenza, senti Andreoletti del Padova: "Spero vincano il campionato. Voglio il derby in B"

Nel corso della settimana appena iniziata che porta alla terza sosta per le Nazionali, si è tenuto il Gala del Calcio Triveneto, che ha premiato i personaggi di spicco che nella passata stagione hanno lavorato in suddetta zona geografica.

Ovviamente premiato il tecnico del Padova Matteo Andreoletti, che ha riportato i biancoscudati in Serie B sei anni dopo l'ultima volta. Un campionato non semplice, quello passato, che ha visto il testa a testa tra il citato Padova e il Vicenza. Proprio sul Lane, si è espresso il mister: "Penso che lo scorso anno sia il Padova che Vicenza meritassero la promozione - si legge su trivenetogoal.it -. Spero che il prossimo anno possiamo ritrovarci in Serie B per un altro derby. Credo che il Vicenza non abbia problemi a vincere questo campionato, anzi glielo auguro. L’anno scorso ho avuto un gruppo straordinario, la disponibilità e le qualità umane ci hanno fatto vincere con merito”.

Da segnalare, per il momento, quando 13 giornate sono andate in archivio, che il Vicenza è al primo posto del Girone A di Serie C, con 35 punti, otto in più di Union Brescia e Lecco, che si trovano al secondo e terzo posto della classifica entrambe con 27 punti.