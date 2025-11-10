Fantacalcio, top & flop 11^ giornata Serie A

Terminata la 11^ giornata con la pausa alle porte, ecco i migliori e peggiori della giornata al fantacalcio.

TOP

Berardi: Mimmo è tornato. Tre gol nelle ultime due giornate, doppietta in Serie A e al fantacalcio che mancava da dicembre 2023, sempre in trasferta ma a Udine. Non c'erano dubbi sul suo valore, ritorna a 31 anni al fantacalcio da protagonista: 4 gol e 3 assist in 11 presenze. Fantavoto 13.5

Delprato: il capitano del Parma è l'ultimo a mollare. Grazie al suo colpo di testa il Parma trova il pareggio contro il Milan e lui timbra per la prima volta in questo campionato. Titolare inamovibile, 11 presenze su 11 dal primo minuto e mai sostituito. Fantavoto 10.5

Pinamonti: non voleva rimanere a Sassuolo ma è rimasto. Realizza il terzo gol in campionato (in 11 presenze), aiutando il Sassuolo a prendere l'intera posta in palio nella sfida di Bergamo. Sappiamo bene che non è un attaccante continuo ma la doppia cifra è alla sua portata. Fantavoto 10.5

FLOP

Morata: è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva del Como. Da un giocatore con la sua esperienza ci si aspetta decisamente di più. Contro il Cagliari è stato il peggiore in campo: prima si "divora" il gol davanti a Caprile poi, dopo un battibecco con Mina, chiede il cambio. Fantavoto 4.

Hojlund: paga la condizione generale della squadra di Conte e non è mai pericoloso nella sfida contro il Bologna, a tratti nervoso beccandosi anche la prima ammonizione in questa campionato. Conte in conferenza l'ha difeso ma la piazza e i fantallenatori che hanno puntato su di lui al fantacalcio si aspettano un rendimento migliore. Fantavoto 4.5

Samardzic: dalle stelle alle stalle. Dopo l'eurogol a Marsiglia che ha regalato alle Dea la prestigiosa vittoria in Champions League, Samardzic tradisce ancora una volte le attese. Dopo un buon inizio di stagione a livello di rendimento, nelle ultime 2 gare ha preso due insufficienze. Fantavoto 4,5