Signorelli: "Dimissioni di Mazzoni dal Livorno? Un colpo. Ma son certo che ci ripenserà"

Un momento sicuramente complesso quello che sta vivendo il Livorno, con il presidente Joel Esciua che domani terrà una conferenza stampa per chiarire gli aspetti societari e anche il discorso legato alla guida tecnica, con l'esonero di mister Alessandro Formisano che sembra ormai prossimo. Ma ci sarà da chiarire anche la posizione del Club Manager Luca Mazzoni, che dopo la sconfitta contro il Forlì aveva rassegnato le dimissioni, non accettate dal presidente, tanto che ha tenuto poi i colloqui relativi alle giovanili.

A dimostrazione della sua poca voglia di abbandonare il Livorno, considerando che anche a luglio aveva parlato di addio ma è poi rimasto in sella.

E a parlare della figura dell'ex portiere nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, è stato l'ex Elio Signorelli, che Mazzoni lo ha avuto come giocatore: "A vedere quella che è la situazione del Livorno mi sono venuti un po’ i brividi. Ho lavorato 15 anni in quella città, un'esperienza magnifica, che ti coinvolge, perché li si sente davvero il calcio, le pressioni giuste: un’emozione incredibile. E sentire parlare di Luca (Mazzoni, ndr), che è stato un mio giocatore fin da bambino, e sapere che vorrebbe dare le dimissioni, mi colpisce. Poi sicuramente ci ripenserà, perché il cuore amaranto lo spingerà a tentare ancora di salvare le sorti di questa società, ma il momento è duro. Credo però che ne usciranno".