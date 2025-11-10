TMW Pescara, testa a testa fra Gorgone e Modesto per la panchina: domani la decisione

Il Pescara ha deciso, Vincenzo Vivarini è stato esonerato. In attesa del comunicato ufficiale, nella giornata odierna il club ha lavorato per individuare il successore dell'ex tecnico di Frosinone e Catanzaro. Il Delfino domani prenderà una decisione in merito e la rosa dei papabili per la panchina si è ridotta a due allenatori: è un testa a testa fra Giorgio Gorgone e Francesco Modesto.