Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Pisa, Canestrelli: "Vorrei rigiocare il derby, meritavamo di vincere. Leao? Impressionante"

Pisa, Canestrelli: "Vorrei rigiocare il derby, meritavamo di vincere. Leao? Impressionante"
Simone Lorini
Oggi alle 20:53Serie A
Simone Lorini
fonte da Arezzo, Niccolò Ceccarini

Simone Canestrelli, difensore del Pisa, ospite dei microfoni di TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, parla così del primo successo stagionale contro la Cremonese: "Siamo contenti della vittoria del venerdì sera, penso che da un po' facevamo buone prestazioni ma la vittoria ci mancava. I punti sono nove, qualcuno ci manca per tanti motivi ma questo è il campionato, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo raccolto. Giocare in Serie A è un sogno, come penso per tutti i bambini, ma adesso che l'ho raggiunto fa davvero un bell'effetto".

Che allenatore è Gilardino? Cosa stai imparando da Dainelli?
"Un allenatore giovane e molto preparato, mi piace molto il suo modo di porsi e anche il suo staff è davvero ottimo. Dainelli, non ha bisogno di presentazioni, ci dà una grande mano per la fase difensiva, cerchiamo di seguirlo e fare il meglio possibile".

Essere davanti alla Fiorentina a questo punto del campionato che effetto fa?
"C'è tanta rivalità tra Pisa e Fiorentina, noi andiamo avanti nel nostro percorso e credo che la Fiorentina si riprenderà da questo momento. Noi pensiamo a salvarci".

C'è qualche attaccante che ti ha impressionato?
"Tutte le domeniche ci sono attaccanti fortissimi, se devo dirne uno cito Leao che è fortissimo e ha una potenza fisica davvero impressionante, ma anche tecnica difficile da contrastare".

Quanto Albiol vi sta aiutando e cosa vi trasmette?
"Raul ha avuto una carriera incredibile, la sorpresa è stata l'uomo, è un ragazzo umile e applicato, una bella scoperta. E' un ragazzo positivo, ci dà una grande mano nello spogliatoio".

C'è una partita che vorresti rigiocare di queste undici?
"Quella con la Fiorentina, penso che meritassimo di vincerla".

Articoli correlati
Pisa, Canestrelli: "Con l'Atalanta è andata bene, contro la Roma ancora più difficile"... Pisa, Canestrelli: "Con l'Atalanta è andata bene, contro la Roma ancora più difficile"
Pisa, Canestrelli: "Simeone sarebbe perfetto per noi. Ci darebbe una grossa mano"... Pisa, Canestrelli: "Simeone sarebbe perfetto per noi. Ci darebbe una grossa mano"
Dopo 34 anni, il Pisa è di nuovo in Serie A. I marcatori della stagione (a 180' dal... Dopo 34 anni, il Pisa è di nuovo in Serie A. I marcatori della stagione (a 180' dal termine)
Altre notizie Serie A
Pruzzo: "Se avessi fatto il mercato giocando a briscola, ci sarebbe un centrocampo... Pruzzo: "Se avessi fatto il mercato giocando a briscola, ci sarebbe un centrocampo migliore"
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 11 giornate: aggancio al comando Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 11 giornate: aggancio al comando
Under 21, Baldini: “Fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente... Under 21, Baldini: “Fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente per scelta tecnica”
Sosa sul Napoli: "Ho cercato sul dizionario 'prestazione'. Prossima parola: 'ruffianeria'"... Sosa sul Napoli: "Ho cercato sul dizionario 'prestazione'. Prossima parola: 'ruffianeria'"
Serie A, i migliori 5 difensori dopo 11 giornate: Dimarco consolida il primo posto... Serie A, i migliori 5 difensori dopo 11 giornate: Dimarco consolida il primo posto
Rambaudi: "I limiti tecnici dopo 5-6 partite vengono fuori. Troppi errori da parte... Rambaudi: "I limiti tecnici dopo 5-6 partite vengono fuori. Troppi errori da parte della Lazio"
Corrado si gode il suo Pisa: "Pensavo servisse più tempo ai giocatori. Gilardino... TMWCorrado si gode il suo Pisa: "Pensavo servisse più tempo ai giocatori. Gilardino ci ha stupito"
Serie A, i migliori 5 portieri dopo 11 giornate: Leali è la new entry Serie A, i migliori 5 portieri dopo 11 giornate: Leali è la new entry
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
4 Spalletti pensa alla rivoluzione bianconera, Tuttosport in apertura: "Juve ti cambio così"
5 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.1 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
Immagine top news n.2 Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: il comunicato. Ora tocca a Palladino
Immagine top news n.3 Mistero Chiesa: "Assenza da Coverciano sua scelta". Terzo forfeit di fila, ieri in campo
Immagine top news n.4 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie. Tether? Rapporto Agnelli-Juve inossidabile"
Immagine top news n.5 Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Sfogo a caldo. Arbitro non ha influenzato la gara"
Immagine top news n.6 Atalanta, Palladino alle battute conclusive. Possibile annuncio già in giornata
Immagine top news n.7 Lo sfogo di Conte scuote il Napoli. Lo scorso anno dopo Verona ci fu subito la svolta Scudetto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.3 Napoli, cosa succede con Antonio Conte? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Under 21, Baldini: “Fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente per scelta tecnica”
Immagine news Serie A n.2 Sosa sul Napoli: "Ho cercato sul dizionario 'prestazione'. Prossima parola: 'ruffianeria'"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, i migliori 5 difensori dopo 11 giornate: Dimarco consolida il primo posto
Immagine news Serie A n.4 Rambaudi: "I limiti tecnici dopo 5-6 partite vengono fuori. Troppi errori da parte della Lazio"
Immagine news Serie A n.5 Corrado si gode il suo Pisa: "Pensavo servisse più tempo ai giocatori. Gilardino ci ha stupito"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, i migliori 5 portieri dopo 11 giornate: Leali è la new entry
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Thiam: "L'obiettivo è tornare subito in Serie A, non bisogna sottovalutare nessuno"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, testa a testa fra Gorgone e Modesto per la panchina: domani la decisione
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Shpendi: "Sta andando tutto bene, dobbiamo continuare così. Fiorentina? Solo voci"
Immagine news Serie B n.4 Lucioni: “In Serie B non esistono corazzate, Palermo e Venezia restano le più attrezzate”
Immagine news Serie B n.5 Dalle parole ai fatti: con Foti, due settimane di lavoro per dimostrare di essere da Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Sfida stimolante, c'è tutto per tornare protagonisti in Serie A"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Cutolo: "Abbiamo una proprietà lungimirante. Vogliamo portare il club dove merita"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: gradito ritorno alla Torres. C'è mister Greco
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni: "Non ci aspettavamo di essere primi dopo 13 giornate"
Immagine news Serie C n.4 Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie C n.5 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Greco torna subito in campo: c'è da preparare lo scontro diretto con il Perugia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?