TMW Pisa, Canestrelli: "Vorrei rigiocare il derby, meritavamo di vincere. Leao? Impressionante"

Simone Canestrelli, difensore del Pisa, ospite dei microfoni di TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, parla così del primo successo stagionale contro la Cremonese: "Siamo contenti della vittoria del venerdì sera, penso che da un po' facevamo buone prestazioni ma la vittoria ci mancava. I punti sono nove, qualcuno ci manca per tanti motivi ma questo è il campionato, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo raccolto. Giocare in Serie A è un sogno, come penso per tutti i bambini, ma adesso che l'ho raggiunto fa davvero un bell'effetto".

Che allenatore è Gilardino? Cosa stai imparando da Dainelli?

"Un allenatore giovane e molto preparato, mi piace molto il suo modo di porsi e anche il suo staff è davvero ottimo. Dainelli, non ha bisogno di presentazioni, ci dà una grande mano per la fase difensiva, cerchiamo di seguirlo e fare il meglio possibile".

Essere davanti alla Fiorentina a questo punto del campionato che effetto fa?

"C'è tanta rivalità tra Pisa e Fiorentina, noi andiamo avanti nel nostro percorso e credo che la Fiorentina si riprenderà da questo momento. Noi pensiamo a salvarci".

C'è qualche attaccante che ti ha impressionato?

"Tutte le domeniche ci sono attaccanti fortissimi, se devo dirne uno cito Leao che è fortissimo e ha una potenza fisica davvero impressionante, ma anche tecnica difficile da contrastare".

Quanto Albiol vi sta aiutando e cosa vi trasmette?

"Raul ha avuto una carriera incredibile, la sorpresa è stata l'uomo, è un ragazzo umile e applicato, una bella scoperta. E' un ragazzo positivo, ci dà una grande mano nello spogliatoio".

C'è una partita che vorresti rigiocare di queste undici?

"Quella con la Fiorentina, penso che meritassimo di vincerla".