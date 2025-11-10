TMW Radio La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti

La Roma continua la sua marcia in testa alla classifica. La squadra di Gian Piero Gasperini è a 24 punti insieme all'Inter, con due punti di vantaggio su Napoli e Milan. Ma può davvero crederci per la lotta al titolo? Così la pensano gli ospiti di TMW Radio.

Luca Calamai: "Mi sembra un allenatore entrato perfettamente nel mondo Roma Gasperini. Vedremo cosa servirà per rendere questa squadra per renderla davvero competitiva per il titolo. Se non arriva un attaccante, l'asticella diventa altissima".

Stefano Impallomeni: "Sono passate 11 giornate, c'è un gol a partita praticamente e 5 gol subiti, secondo me da ieri la Roma si è iscritta ufficialmente alla lotta per il titolo. Senza attacco, senza una manovra massiccia visibile davanti, i princìpi si vedono. Si vede la compattezza e l'umiltà di una squadra che sa stare in campo".

Massimo Bonanni: "E' troppo presto per poter pensare questo. Sicuramente la Roma arriverà tra le prime quattro, lottare per lo Scudetto è un'altra cosa, come lo dicevo per l'Atalanta di Gasperini. La Roma può dare del filo da torcere a tutti, ma pensare che possa battere l'Inter, la più forte in assoluto, ce ne passa".

Daniele Garbo: "Credo che questa Roma stia facendo cose straordinarie ma non è da scudetto. Se la Roma avesse un centravanti può lottare per il titolo, così no. A gennaio è difficile trovarne uno forte".

Massimo Orlando: "C'ha un fenomeno vero in panchina. Celik era inguardabile con Mourinho, ora è protagonista. Ha trasformato tutto Gasperini. Vedo un atteggiamento diverso, ci sono pressing, giocate. Se la società gli farà qualche regalo a gennaio e sono ancora lì, attenzione alla Roma".

Antonio Di Gennaro: "Non credo ora, ma la Roma deve giocare sempre a livelli importanti, come ha chiesto Ranieri, e per ora lo sta facendo. Gasp ha dato idea, anima, fisicamente stanno benissimo. E poi vedi la capacità di alzare il livello degli altri a livello di finalizzazione. Gasp sta creando giocatori universali, vedi Pellegrini e Celik. La Roma ha una fame incredibile".

Federico Bertone: "Non credo si possa vincere senza attaccanti e devono fargli mercato per questo. Magari anticipare un investimento in estate".