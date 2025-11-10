Serie A, la Flop 11 dopo 11 giornate: Fiorentina dominante in difesa e a centrocampo
TUTTO mercato WEB
Flop 11 di Serie A dopo 11 giornate che è lo specchio del campionato, con la Fiorentina clamorosamente ultima e inevitabilmente la più rappresentata con ben 4 giocatori. A Colombo non basta essersi sbloccato proprio contro i viola per uscire dalla formazione meno ambita del campionato: l'ex Milan fa coppia con Jonathan David, simbolo delle difficoltà dei nuovi arrivati della Juventus. Questo il nostro 4-3-1-2.
Razvan Sava - (Udinese) 5.67
Dodô - (Fiorentina) 5.55
Marin Pongračić - (Fiorentina) 5.50
Abdoulaye Ndiaye - (Parma) 5.50
Nuno Tavares - (Lazio) 5.57
Nicolò Fagioli - (Fiorentina) 5.38
Cher Ndour - (Fiorentina) 5.33
Marius Marin - (Pisa) 5.44
Matteo Tramoni - (Pisa) 5.56
Lorenzo Colombo - (Genoa) 5.33
Jonathan David - (Juventus) 5.36
Altre notizie Serie A
Under 21, Baldini: “Fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente per scelta tecnica”
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
3 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Ora in radio
Primo piano
De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Serie A
Under 21, Baldini: “Fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente per scelta tecnica”
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile