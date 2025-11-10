Serie A, la Flop 11 dell'11ª giornata: in Parma-Milan i due peggiori in campo

Flop 11 dell'11ª giornata di Serie A che inevitabilmente evidenzia il brutto ko del Napoli a Bologna. Sono ben 4 i giocatori dei campioni d'Italia presenti. La palma di peggiore però se la contendono due giocatori che si sono sfidati in Parma-Milan: da una parte Ndiaye, dall'altra Estupinan. Entrambi hanno grosse colpe sui gol subiti. Da evidenziare anche Morata: lo spagnolo è ancora a quota zero reti segnate in campionato e contro il Cagliari rimedia un 4.5.

Vanja Milinković-Savić - (Napoli) 5

Luca Ranieri - (Fiorentina) 5

Isak Hien - (Atalanta) 4.5

Abdoulaye Ndiaye - (Parma) 4

Giovanni Di Lorenzo - (Napoli) 5

Scott McTominay - (Napoli) 5

Lazar Samardzic - (Atalanta) 4.5

Pervis Estupiñán - (Milan) 4

Matteo Politano - (Napoli) 5

Nikola Krstović - (Atalanta) 5

Alvaro Morata - (Como) 4.5