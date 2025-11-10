Lo sfogo di Conte scuote il Napoli. Lo scorso anno dopo Verona ci fu subito la svolta Scudetto

Ha parlato con toni e termini durissimi Antonio Conte dopo la netta sconfitta del suo Napoli contro il Bologna. Uno sfogo che è stato un mix di presa di responsabilità per i propri errori, frecciate alla squadra e indicazioni alla società, con tanto di velate minacce su possibili future decisioni ("Io non voglio accompagnare i morti…").

Il tecnico salentino insomma ha sbottato, dopo la sconfitta numero 5 in stagione considerando tutte le competizioni. In poche parole, questo il succo del concetto di Conte: "Non posso non essere preoccupato perché cinque sconfitte da inizio anno sono troppe per una squadra che è stata etichettata come quella che doveva ammazzare il campionato senza fatica. Parlerò con il club di questo aspetto perché sto percependo delle cose che non mi piacciono. Io non voglio accompagnare i morti: se abbiamo voglia di rimetterci in carreggiata e cambiare il trend bene, altrimenti bisogna che ognuno si prenda delle responsabilità ed io sono il primo".

Uno sfogo che ha fatto preoccupare qualcuno, anche se al momento non sono previste decisioni drastiche né da parte dello stesso Conte né da parte della società, pur con incontri e discussioni in merito alla situazione. Per qualcun altro, invece, quello di Conte è stato un esercizio mediatico per dare lo scossa. E a ben guardare, lo sfogo assomiglia molto a quello dello scorso dopo Verona: era la prima giornata, era agosto, era tutto in costruzione. Ma Conte scelse di spingere subito forte: "Mi vergono", spiegava dopo il 3-0 scaligero. Oggi sono arrivate parole diverse ma concetti simili, col Napoli che ora avrà due settimane di tempo per raccogliere i cocci e fare quadrato.