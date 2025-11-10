TMW Atalanta, Palladino alle battute conclusive. Possibile annuncio già in giornata

Come manca solo la comunicazione dell'addio di Ivan Juric, ecco che Raffaele Palladino è oramai a un passo dall'essere il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il tecnico firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2027 e l'annuncio è possibile già in giornata.

Già nella notte di ieri si era compresa quale fosse la strada tracciata. Il tecnico è da mercoledì a Milano con il suo staff, anche se c'era aperta l'opportunità Juventus prima dell'arrivo di Luciano Spalletti. Una situazione che non si è sbloccata, poi la vittoria contro l'Olympique Marsiglia aveva messo in sicurezza un Ivan Juric che aveva già rischiato parecchio contro l'Udinese. La sconfitta con il Sassuolo è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Ora l'arrivo di Palladino a Bergamo è all'ultimo stadio. Manca solo la firma ma un'intesa fra le parti c'è già, anche se prima verrà ufficializzato l'addio di Juric. Da capire se sarà una risoluzione consensuale oppure semplicemente un esonero, considerato che anche lui ha un accordo fino al 30 giugno del 2027 - per due milioni di euro a stagione. Un terzo addio in esattamente dodici mesi: proprio il dieci di novembre dello scorso anno salutava la Roma, lasciando il posto a Claudio Ranieri.