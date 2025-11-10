Serie A, la Top 11 dopo 11 giornate: Inter-Roma 4-0
Di seguito la Top 11 di Serie A dopo 11 giornate: evidente la discrepanza fra Inter e Roma. Pur essendo appaiate al comando, da una parte vediamo 4 giocatori nerazzurri nella nostra formazione ideale mentre nemmeno uno da parte dei giallorossi. Meglio il Milan del Napoli e da sottolineare come il Como abbia ben 2 giocatori presenti. Questo il nostro 3-4-2-1.
Elia Caprile - (Cagliari) 6.64
Marc-Oliver Kempf - (Como) 6.50
Tiago Gabriel - (Lecce) 6.40
Alessandro Bastoni - (Inter) 6.45
Alexis Saelemaekers - (Milan) 6.23
André-Frank Zambo Anguissa - (Napoli) 6.64
Hakan Calhanoglu - (Inter) 6.61
Federico Dimarco - (Inter) 6.68
Nico Paz - (Como) 6.64
Christian Pulisic - (Milan) 6.57
Ange-Yoan Bonny - (Inter) 6.50
