TMW Monza, Thiam: "L'obiettivo è tornare subito in Serie A, non bisogna sottovalutare nessuno"

Dembra Thiam, portiere del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio.

L'obiettivo era ricominciare bene in questa stagione e mi sembra che il Monza sia partito nella maniera giusta.

"Sapevamo che l'obiettivo era tornare subito in alto, perché sono arrivato a Monza con un progetto importante che mi era stato esposto dal direttore sportivo Burdisso, e l’obiettivo era subito tornare in Serie A"

Questo campionato rispetto allo scorso anno sembra più equilibrato nella lotta di testa. Pensi che sarà una lotta fino all’ultima giornata?

"Secondo me sì. La Serie B è un campionato molto difficile e equilibrato. Le squadre in alto cercano subito di fare punti per rimanere in zona promozione".

Sei sorpreso dal momento di difficoltà del Palermo, che è comunque una grande piazza con un grande allenatore?

"Sì, sono cose che capitano purtroppo nel calcio. Anche l’anno scorso è successo qualcosa di simile. Per il resto noi restiamo concentrati su di noi, pensando ogni sabato o domenica a scendere in campo per vincere le partite".

Quali sono le avversarie secondo te più pericolose in Serie B?

"Non bisogna mai sottovalutare nessuno. Anche quello ultimo in classifica può essere pericoloso perché lotta per salvarsi. Noi cerchiamo di non sottovalutare nessuno"

Ho visto che hai salutato Leonardo Sempici, tuo ex allenatore. È stato un bel momento?

"Sì, veramente. Quando l'ho visto mi sono emozionato, perché quando ero giovane con lui ho imparato tanto. Sono molto contento di averlo rivisto e di averlo abbracciato".

C’è stato un momento di difficoltà all’inizio della stagione, si parlava di cambio in panchina, poi siete andati in testa. Che cosa è successo nello spogliatoio?

"Non è successo niente di particolare. Siamo un grande gruppo, all’inizio con il mercato ci sono stati alcuni movimenti di giocatori, ma poi ci siamo capiti. Ci siamo uniti e combattiamo fino alla fine insieme".

Obiettivo personale e di squadra per questa stagione?

"Sappiamo che l’obiettivo è tornare in Serie A il prima possibile. Non lo diciamo a parole, lo dimostriamo sul campo. La Serie B è un campionato strano, bisogna concentrarsi ogni domenica e scendere in campo al massimo".

Sei sorpreso da quello che sta facendo Fortini alla Fiorentina?

"No, non ero sorpreso. Lo conoscevo, ci parlavamo tanto e gli davo consigli. È un giocatore molto bravo e può puntare molto in alto".