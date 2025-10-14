I numeri di maglia dell'Italia per stasera: Kean lascia il posto e la 11 a Piccoli
Stasera la Nazionale italiana disputa la seconda e ultima partita della sua sosta, con la sfida a Israele di Udine valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Oltre alla lista dei convocati di Gattuso, sono state rese note anche le numerazioni di maglia aggiornate. Con Kean che ha lasciato il ritiro, la sua maglia numero 11 è stata adesso presa dal suo compagno di club Piccoli.
I numeri di maglia dell'Italia
1. Gianluigi Donnarumma
2. Matteo Gabbia
3. Federico Dimarco
4. Leonardo Spinazzola
5. Manuel Locatelli
6. Destiny Udogie
7. Riccardo Orsolini
8. Sandro Tonali
9. Mateo Retegui
10. Giacomo Raspadori
11. Roberto Piccoli
12. Alex Meret
13. Riccardo Calafiori
14. Guglielmo Vicario
15. Francesco Pio Esposito
16. Bryan Cristante
17. Davide Frattesi
18. Nicolò Barella
19. Nicolò Cambiaghi
20. Andrea Cambiaso
21. Diego Coppola
22. Giovanni Di Lorenzo
23. Gianluca Mancini
