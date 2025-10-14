I numeri di maglia dell'Italia per stasera: Kean lascia il posto e la 11 a Piccoli

Stasera la Nazionale italiana disputa la seconda e ultima partita della sua sosta, con la sfida a Israele di Udine valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Oltre alla lista dei convocati di Gattuso, sono state rese note anche le numerazioni di maglia aggiornate. Con Kean che ha lasciato il ritiro, la sua maglia numero 11 è stata adesso presa dal suo compagno di club Piccoli.

I numeri di maglia dell'Italia

1. Gianluigi Donnarumma

2. Matteo Gabbia

3. Federico Dimarco

4. Leonardo Spinazzola

5. Manuel Locatelli

6. Destiny Udogie

7. Riccardo Orsolini

8. Sandro Tonali

9. Mateo Retegui

10. Giacomo Raspadori

11. Roberto Piccoli

12. Alex Meret

13. Riccardo Calafiori

14. Guglielmo Vicario

15. Francesco Pio Esposito

16. Bryan Cristante

17. Davide Frattesi

18. Nicolò Barella

19. Nicolò Cambiaghi

20. Andrea Cambiaso

21. Diego Coppola

22. Giovanni Di Lorenzo

23. Gianluca Mancini