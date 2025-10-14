Udine si prepara a Italia-Israele: transennata la zona della stazione, città quasi deserta
L’allerta a Udine resta massima, a poche ore dal fischio d’inizio di Italia-Israele. La preoccupazione, al di là della gestione dei circa 10.000 spettatori che saranno presenti questa sera al Bluenergy Stadium, riguarda il contesto e la possibilità di disordini in occasione delle proteste di questo pomeriggio.
Come potete vedere dalle immagini del nostro inviato a Udine, in una città le cui strade sono al momento abbastanza vuote e in cui quasi tutti i negozi sono chiusi, è stata transennata la zona della stazione, distante circa duecento metri da piazza della Repubblica.
Da qui, infatti, partirà attorno alle 17.30 la manifestazione pro-Pal, principale oggetto delle preoccupazioni delle forze dell’ordine, e che accoglierà circa 10.000 partecipanti. Con l’ausilio delle forze di polizia e degli operatori, in questi minuti vengono bonificati anche i tombini in zona.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.