Napoli, rientro-lampo per Politano: si accorciano i tempi di recupero per l'esterno

Buone notizie per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni del Napoli. Matteo Politano, uscito acciaccato dal match contro il Genoa, è pronto a rientrare in tempo record. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno azzurro ha smaltito quasi del tutto la lesione muscolare al gluteo destro rimediata appena nove giorni fa e punta con decisione al doppio impegno contro Torino e PSV Eindhoven.

Un recupero lampo che testimonia la determinazione di un giocatore fondamentale per Conte, sia per qualità tecniche che per intensità tattica. L’allenatore del Napoli potrà quindi contare su uno dei suoi uomini più affidabili in due gare cruciali: sabato in campionato contro i granata e martedì in Champions League, nella delicata trasferta olandese valida per la terza giornata della League Phase.

Politano, protagonista di un ottimo avvio di stagione, non ha mai mostrato segni di cedimento, risultando sempre tra i più costanti della rosa azzurra. La sua voglia di esserci, anche a costo di stringere i denti, rappresenta un segnale importante per Conte e per l’ambiente partenopeo, che si prepara a una settimana decisiva tra Serie A ed Europa.