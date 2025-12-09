I numeri parlano chiaro: Pulisic la stella polare del Milan (mentre tutti aspettano Leao)

Christian Pulisic nel posticipo della 14esima giornata di Serie A ha riportato il Milan in vetta alla classifica, l'ha fatto dopo una vigilia a dir poco complicata. L'attaccante statunitense a Torino nemmeno doveva esserci, ha trascorso la giornata di domenica a casa con 39 di febbre e per questo motivo non era stato nemmeno convocato. Ieri poi l'ex calciatore del Chelsea s'è sentito meglio e da lì la decisione di farlo aggregare al gruppo. Di sistemarlo in panchina per poi utilizzarlo eventualmente a gara in corso.

Tutti sappiamo com'è andata. Anche ieri tutti si aspettavano un Rafael Leao grande protagonista e invece ancora una volta il calciatore statunitensee ha dimostrato chi è oggi la vera stella di questo Milan. Per la verità, lo sta dimostrando già da oltre un anno. Fin da quando è sbarcato a Milanello, anche in una prima stagione a dir poco complicata.

Già, perché se da un lato da ormai tanto tempo i tifosi del Milan si aspettano un Rafael Leao trascinare e leader dei rossoneri, dall'altro c'è un Pulisic che da quando è arrivato ha fatto costantemente registrare i numeri migliori. Nello scorso campionato ha realizzato undici reti e nove assist contro gli otto gol e altrettanti suggerimenti vincenti del portoghese. Ha fatto più gol in Champions League, ha di fatto determinato l'unico trofeo vinto dal Milan da quando è in Italia segnando in entrambe le gare dell'ultima Supercoppa Italiana.

E quest'anno la musica non sembra essere cambiata. Leao è a quota cinque reti e un assist, mentre Pulisic guida la classifica cannonieri con sette gol insieme a Lautaro Martinez. Causa infortunio ha giocato circa duecento minuti in meno rispetto al portoghese, ma ha fornito anche un assist vincente in più. Insomma, numeri alla mano è chiaro chi sia oggi la stella polare del Milan: ieri è entrato al 66esimo e dopo una manciata di secondi era a festeggiare il gol del pareggio. Poi una decina di minuti più tardi ha realizzato la rete del definitivo 2-3, quella dell'aggancio al Napoli. Insostituibile.