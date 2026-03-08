Milan, Pulisic: "Non sono nel migliore momento, ma oggi occasione per cambiare tutto"
L'attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del derby contro l’Inter valido per la 28^ giornata di Serie A.
Cosa hai fatto questa settimana?
"Non sono uscito, ma non esco mai".
Come arrivi a questo derby?
"Non sono nel migliore momento, ma oggi c'è l'opportunità per cambiare tutto. Sono pronto".
Ci credete ancora allo scudetto?
"Vogliamo focalizzarci solo su questa partita e vincerla, vediamo dove siamo alla fine".
