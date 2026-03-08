Milan, Pulisic: "Momento difficile, ma non c'è opportunità migliore del derby per segnare"
Christian Pulisic giocherà titolare nel Milan il derby contro l'Inter. Intervistato dai canali ufficiali del club rossonero, ha presentato così la sfida: "Oggi è una grande opportunità, contro una grande squadra. Abbiamo una grande opportunità di vincere. Sono carico".
Come vive il fatto che tutti vogliono un tuo gol?
"Non è facile fare sempre gol. Sono in un momento difficile, ma non c'è opportunità migliore che oggi per fare gol".
