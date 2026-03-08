Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Pulisic: "Momento difficile, ma non c'è opportunità migliore del derby per segnare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:38Serie A
Alessio Del Lungo

Christian Pulisic giocherà titolare nel Milan il derby contro l'Inter. Intervistato dai canali ufficiali del club rossonero, ha presentato così la sfida: "Oggi è una grande opportunità, contro una grande squadra. Abbiamo una grande opportunità di vincere. Sono carico".

Come vive il fatto che tutti vogliono un tuo gol?
"Non è facile fare sempre gol. Sono in un momento difficile, ma non c'è opportunità migliore che oggi per fare gol".

