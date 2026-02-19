Il 1° gol in Europa di Castro manda il Bologna negli spogliatoi col sorriso: 1-0 col Brann al 45'
Il Bologna chiude in vantaggio il primo tempo dell'andata del playoff di Europa League sul campo del Brann. Nel freddissimo Brann Stadion i rossoblù sono avanti per 1-0 grazie al gol segnato da Castro al 9'.
La squadra di mister Italiano scende in campo con personalità e, nonostante il primo tiro in porta sia del Brann con Ingalsson al 3' (palla che finisce alta sopra la traversa), sblocca l'incontro al primo tentativo. Ci pensa Santiago Castro a incrociare in rete un diagonale perfetto su assist intelligente di Cambiaghi da dentro l'area di rigore, segnando il suo primo centro nelle coppe europee e premiando il suo ottimo momento di forma. Il Brann risponde con una doppia occasione al 23', ma Skorupski smanaccia prima un colpo di testa di Myhre e poi, sugli sviluppi del corner successivo, respinge col volto un tiro a botta sicura di Thorsteinsson.
Sfumato il pericolo, il Bologna si ricompatta e fa buona guardia: pur subendo qualche sfuriata da parte dei norvegesi, la difesa ospite non corre infatti particolari rischi. C'è piuttosto un po' di preoccupazione finale per Castro, che resta a terra al 38' a causa di una gomitata alla tempia infertagli involontariamente da Sorensen. Per adesso, l'argentino non è stato comunque sostituito.