Serie C, costi di gestione nel Girone C: cifre monstre per il Catania. Oltre 14 milioni di euro

Il campionato di Serie C sta volgendo verso un intenso rush finale, ma non è solo tempo di guardare ai numeri di campo, bensì anche a quelli che riguardano i costi di gestione dei vari club, tra emolumenti fissi contrattuali, premi e diritti di immagine: una graduatoria particolare che esenta però le tre compagini U23, Inter, Juventus e Atalanta.

Nel Girone C balzano subito all'occhio i numeri del Catania, che vanno ben oltre quel che la categoria potrebbe richiedere: con 8.054.604 di stipendi e 6.156.250 di premi, il costo gestionale ammonta a 14.210.854 di euro, cifra ben superiore a quella che fa riferimento a Benevento e Salernitana, che si mantengono comunque su costi piuttosto elevati. Un totale di 10.867.445 di euro per la compagine sannita, di 10.692.159 per i granata, arrivati in C dopo due retrocessioni consecutive. Cifre che superano abbondantemente sia quello che si vede nel Girone A che nel Girone B.

E oltre la classifica e le problematiche societarie, sono altine anche le cifre del Trapani, che spende complessivamente 6.825.799 di euro. Ma nella zona calda della graduatoria, nessuna delle compagini è sotto il milione di euro, con la sola Cavese che vede i propri costi ammontare a 1.957.083 di euro, cifra lievemente più bassa di Siracusa (2.328.194), Giugliano (2.251.858) e Foggia (2.744.472).