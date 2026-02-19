Ospite speciale sugli spalti dell'Allianz Stadium: c'è Del Piero a sostenere la Juve di Canzi
Fra gli spettatori presenti questo pomeriggio all'Allianz Stadium per la sfida fra Juventus e Wolfsburg di Women's Champions League è presente anche un ospite speciale che ha scritto pagine memorabili della storia bianconera: si tratta dell'ex capitano Alessandro Del Piero. L'ex numero 10 sosterrà dunque la formazione di Max Canzi impegnata nel conquistare l'accesso ai quarti di finale della competizione dove le attende il Lione.
Queste le formazioni ufficiali:
Juventus (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell; Stolen Godo; Beccari, Ana Capeta. A disposizione: Rusek, Kullberg, Rosucci, Girelli, Vangsgaard, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Tatiana Pinto, Brighton, Cambiaghi. Allenatore Canzi
Wolfsburg (4-3-3): Johannes; Bjelde, Dijkstra, Kuver, Linder; Minge, Kielland, Poddemors; Huth, Beerensteyn, Endemann. A disposizione: Smolarczyk, Tufekovic, levels. Bussy, Bergsvand, Wedemeyer, Zicai, Pujols. Allenatore Lerch
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Gare di ritorno
Mercoledì 18 febbraio
Real Madrid-Paris FC 2-0
54’ Feller, 67’ aut. N’Dongala
Arsenal-OH Leuven 3-1
23’ e 90’+1’ Russo (A), 31’ Pusztai (L), 65’ rig. Mariona
Giovedì 19 febbraio
Juventus-Wolfsburg 18:45
Manchester United-Atletico Madrid 21:00
Gare d’andata
OH Leuven-Arsenal 0-4
22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo
Paris FC-Real Madrid 2-3
10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)
Wolfsburg-Juventus 2-2
6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)
Atletico Madrid-Manchester United 0-3
3’ Terland, 39’ Malard, 81’ Zigiotti Olme
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Mercoledì 18 febbraio
Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco
Real Madrid vs Barcellona
Arsenal vs Chelsea
Wolfsburg - Juventus vs Olympique Lione