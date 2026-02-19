TMW Radio Ferrarese: "Vicenza verso la B? Sì. Solo loro possono complicarsi la strada"

Nel corso della puntata pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo Claudio Ferrarese, che ha per pima cosa commentato il successo del Catania sul Trapani, arrivato ieri nel recupero della 25ª giornata del Girone C di terza serie: "Per il Catania era importante vincere, perché ha accorciato la distanza dal Benevento, che comunque per me resta a oggi la candidata numero uno per vincere questo raggruppamento. A ogni modo, per i siciliani è una vittoria che serviva per rimanere vivi, in una categoria dove si devono sempre tenere le antenne ben dritte. Dispiace per il Trapani, che purtroppo sta vivendo un momento delicato e la classifica adesso inizia a essere preoccupante: non so bene la situazione del club, ma immagino non sia facile. Voi sapete che ho vissuto una cosa molto simile e particolare a Lucca, dove però abbiamo finito il campionato, ci siamo salvati e poi c’è stato questo fallimento, e spero che anche il Trapani possa intanto arrivare fino alla fine, poi avere un altro epilogo".

Guardando invece al Girone A, per il Vicenza è arrivata la prima sconfitta stagionale, ma la squadra sembra lanciatissima verso la Serie B. Secondo te saprà reagire al meglio a questo primo stop stagionale?

"Questo ce lo dirà il tempo, ma credo che il Vicenza sia una squadra forte che prende pochi gol, che è a +16 dal Brescia: è una situazione che solo loro possono complicarsi. Poi c’è Gallo in panchina, che ha un’esperienza tale da non far accadere ciò che veramente è impensabile: direi che non ci sono problemi, è stato un passo falso. Che prima o poi doveva arrivare".

Cosa è mancato secondo te al Brescia e al Lecco per poter tallonare un po’ la capolista?

"Più che mancato, credo che il Brescia sia partito un po’ in ritardo, solo questo, mentre il Lecco per me ha lavorato bene: c’è da dire che il Vicenza sta facendo qualcosa di veramente straordinario. Perché comunque sia il Brescia sia il Lecco stanno facendo dei buonissimi campionati, hanno fatto tanti punti, ma è chiaro che quando trovi una squadra come il Vicenza che fa cose strepitose si fa anche fatica a stargli dietro. Ripeto, non è che sia mancato qualcosa, hanno trovato l’annata veramente complicata con un Vicenza che quest’anno finalmente e meritatamente va in Serie B".

Invece nel Girone B c’è questa corsa a tre con l’Arezzo che sembra avvantaggiato rispetto a Ravenna e Ascoli.

"L’Arezzo è una candidata forte a vincere questo campionato, sta correndo e sta facendo molto bene. È chiaro che comunque deve stare ben attento, perché dietro non scherzano: queste due o tre giornate, per me, saranno importantissime, e lo scontro diretto tra Arezzo e Ravenna del 1° marzo darà modo di chiarire tutto quello che si sta facendo. Il margine è buono e vedo un Arezzo più forte di tutte le altre squadre".