Ufficiale
Il Monopoli blinda Scipioni. Il centrocampista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
TUTTO mercato WEB
Giornata di rinnovo in casa Monopoli, con la società che ha fatto sapere di aver blindato il centrocampista classe 2004 Emanuele Scipioni: il giocatore ha infatti prolungato il suo accordo con il club pugliese, con la nuova scadenza che è fissata al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota della compagine biancoverde:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Emanuele Scipioni per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028.
Per il centrocampista abruzzese classe 2004, nato a Pescara l'11 aprile, già 54 presenze, 2 gol (entrambi in questa stagione, a Crotone e nell'ultimo turno con il Sorrento) e 2 assist con il Monopoli in tutte le competizioni. Scipioni è in Puglia da luglio 2024".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
3 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile