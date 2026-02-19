Ufficiale Il Monopoli blinda Scipioni. Il centrocampista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028

Giornata di rinnovo in casa Monopoli, con la società che ha fatto sapere di aver blindato il centrocampista classe 2004 Emanuele Scipioni: il giocatore ha infatti prolungato il suo accordo con il club pugliese, con la nuova scadenza che è fissata al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota della compagine biancoverde:

"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Emanuele Scipioni per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028.

Per il centrocampista abruzzese classe 2004, nato a Pescara l'11 aprile, già 54 presenze, 2 gol (entrambi in questa stagione, a Crotone e nell'ultimo turno con il Sorrento) e 2 assist con il Monopoli in tutte le competizioni. Scipioni è in Puglia da luglio 2024".