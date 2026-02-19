Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Monopoli blinda Scipioni. Il centrocampista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 20:04Serie C
Giornata di rinnovo in casa Monopoli, con la società che ha fatto sapere di aver blindato il centrocampista classe 2004 Emanuele Scipioni: il giocatore ha infatti prolungato il suo accordo con il club pugliese, con la nuova scadenza che è fissata al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota della compagine biancoverde:

"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Emanuele Scipioni per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028.

Per il centrocampista abruzzese classe 2004, nato a Pescara l'11 aprile, già 54 presenze, 2 gol (entrambi in questa stagione, a Crotone e nell'ultimo turno con il Sorrento) e 2 assist con il Monopoli in tutte le competizioni. Scipioni è in Puglia da luglio 2024".

