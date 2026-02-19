TMW Pescara, a sorpresa salta Sepe. Si punta sull'under Brondbo: gli estremi dell'accordo

Ricorrerà al mercato svincolati il Pescara, che deve sopperire, tra i pali, all'infortunio di Sebastiano Desplanches, infortunatosi nel corso della vittoriosa gara dello scorso weekend contro l'Avellino: lesione al quadricipite della coscia sinistra il responso, con uno stop che potrebbe arrivare sino a tre mesi. Che, tradotto, significa stagione finita.

Ecco quindi che il club abruzzese si è mosso in immediato. Era emerso dell'accordo raggiunto con l'esperto Luigi Sepe, rimasto svincolato dopo gli anni alla Salernitana e il conseguente addio al club, ma proprio nel giorno in cui il classe 1991 era atteso in città per le visite mediche, ecco la sorpresa: come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Pescara ha deciso di virare su un altro svincolato, il giovane norvegese Magnus Brondbo, che dopo l'avventura al Bodo Glimt approda in Italia. Lunedì la firma sull'accordo, che sarà intanto fino a giugno con opzione per i successivi tre anni.

Che è successo quindi con Sepe? Niente di particolare, solo intoppi burocratici per la lista dei 18 over già completa. Brondbo, dalla sua, ha l'anno di nascita, 2005, e l'esser under ha fatto la differenza.