Il primo sorriso nei playoff europei arriva dal Bologna: col Brann la decide Castro, 1-0

Il Bologna conquista una vittoria preziosa nell’andata del playoff di Europa League, superando per 1-0 il Brann in un gelido Brann Stadion e rompendo la maledizione delle italiane (almeno fin qui). Decide la rete di Castro al 9’, al termine di una prova solida, matura e attenta nella gestione dei momenti più delicati della gara da parte della truppa di mister Vincenzo Italiano.

Nel primo tempo la formazione ospite parte con personalità. Dopo il tentativo iniziale di Ingalsson, che al 3’ calcia alto, il Bologna colpisce alla prima vera occasione: Cambiaghi lavora bene il pallone in area e serve un assist intelligente per Santiago Castro, che incrocia con un diagonale perfetto e firma il suo primo gol nelle coppe europee. Il Brann reagisce al 23’ con una doppia chance, ma Skorupski è decisivo: prima smanaccia il colpo di testa di Myhre, poi respinge con il volto la conclusione ravvicinata di Thorsteinsson. Nel finale apprensione per Castro, colpito involontariamente da Sorensen, ma l’argentino resta in campo almeno fino all'intervallo.

Nel secondo tempo Italiano cambia subito: dentro Dallinga e Orsolini per dare nuova energia. Il Brann prova ad alzare il ritmo e a spingere soprattutto in velocità, ma trova davanti una linea difensiva attentissima. Lucumi guida il reparto con autorevolezza, Vitik risponde presente accanto a lui e Skorupski controlla senza affanni le conclusioni avversarie, tra cui quelle di Holm, mai realmente pericolose. Il Bologna, quando riparte, punge: Orsolini si accende sulla destra, rientra sul sinistro e calcia due volte, trovando prima la risposta del portiere e poi mancando la mira. Nel finale spazio anche a Sohm e Pogeba per blindare equilibrio e risultato. Il primo round del playoff va ai rossoblù: chi ben comincia...

Rivivi qui il live di TMW di Brann-Bologna!