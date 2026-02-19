Fantacalcio, l'elenco completo dei diffidati dopo 25 giornate
TUTTO mercato WEB
La lista dei 38 diffidati per la 26ª giornata in Serie A.
ATALANTA: ----
BOLOGNA: Cambiaghi, Freuler, Ferguson
CAGLIARI: Esposito Se., Gaetano
COMO: Da Cunha, Addai
CREMONESE: Bondo, Vardy, Terracciano
FIORENTINA: Fagioli, Parisi, Dodô
GENOA: Masini, Marcandalli
HELLAS VERONA: Orban
INTER: Bastoni
JUVENTUS: Locatelli, McKennie
LAZIO: Cancellieri
LECCE: ------
MILAN: Fofana, Athekame, Rabiot
NAPOLI: ----
PARMA: Delprato, Britschgi, Nicolussi Caviglia, Valenti
PISA: Aebischer
ROMA: Wesley, Ndicka, Mancini
SASSUOLO: Doig, Walukiewicz, Muric, Fadera
TORINO: Aboukhlal
UDINESE: Karlstrom, Davis
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Serie A
La punta? La Juve ha un problema terzini: contro il Como fuori tutti i destri, col Galatasaray i sinistri
In Norvegia il Bodo è quasi imbattibile: 30 vittorie nelle ultimi 40 gare. E quante vittime illustri
Serie B
Pescara, Sepe per sostituire l'infortunato Desplanches: il portiere atteso in città per le visite mediche
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca