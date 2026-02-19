La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland

I norvegesi del Brann ritrovano il Bologna e lo fanno nei play-off di Europa League. Lo fanno proprio dopo che è andata in scena la cessione più remunerativa della propria storia nella direttrice che va dalla Scandinavia e si ferma sotto le Due Torri. Eivind Helland, a gennaio dal Brann al Bologna, solo che è stato escluso dalla lista Uefa e non potrà sfidare il suo passato. "Lo sapevo e lo potevo immaginare. Ora so che devo lavorare duro per essere disponibile in campionato e supportare i ragazzi quando giocheranno in Europa League", ha detto negli scorsi giorni in sede di presentazione.

Un vero e proprio gigante di quasi due metri, che ha già esordito e debuttato con la formazione di Vincenzo Italiano. La grande scommessa di Giovanni Sartori? Mica tanto, perché a 7 milioni di euro, in Norvegia, si comprano le certezze, e questo dovrà dimostrare di essere il classe 2005. Scuola Fyllingsdalen, al Brann dal 2002, ha statistiche importantissime sia nei duelli aerei che nei passaggi effettuati. Punti da migliorare: aggressività in fase uno contro uno nel pressing, ma il maestro sembra quello giusto.

Questo dimostra comunque ancora una volta la bontà dei progetti delle società norvegesi. L'ultima stagione è stata da record per il Brann: prima, seconda e terza cessioni più remunerative, con loro anche Aune Heggebo al West Bromwich Albion a 5,5 milioni di euro ed Emil Kornvig al Widzew Lodz per 3 milioni. Cifre che alle nostre latitudini possono sembrare magari non importantissime ma che in Norvegia sistemano bilanci e permettono di essere club virtuosi sul mercato e nelle strutture e nel settore giovanile. Ecco come gli scandinavi hanno superato l'Italia...