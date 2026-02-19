Bologna, Skorupski: "Abbiamo vinto con il cuore, speriamo di tornare quelli di inizio stagione"

Il Bologna porta a casa una vittoria importante dalla Norvegia, battendo il Brann 1-0 nell'andata dei playoff di Europa League grazie alla rete di Santiago Castro. Una gara giocata in condizioni ambientali difficili, su un campo che non ha favorito il gioco, in un'atmosfera da stadio caldo e ostile. Al termine del match, Łukasz Skorupski, portiere rossoblù, ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione della squadra e il significato di questo risultato in un momento della stagione in cui il gruppo aveva bisogno di risposte concrete.

Una partita difficile: il campo, il clima, tante variabili. Vi portate a casa una vittoria che pesa in vista del ritorno?

"Sì, abbiamo ottenuto una grande vittoria. Lo sappiamo tutti com'è qui l'atmosfera, il campo non ci ha aiutato, però questa partita l'abbiamo vinta soprattutto con il cuore. Ci siamo detti che non dovevamo lamentarci: anche loro avevano lo stesso campo. Abbiamo lottato fino alla fine, portiamo a casa il risultato positivo e siamo contenti di questo."

Sono due risultati positivi consecutivi, con Torino e stasera. È un Bologna che riacquista fiducia: ne avevate bisogno?

"Sì, ne avevamo tanto bisogno, perché l'ultimo periodo non era positivo. Adesso abbiamo fatto due vittorie di fila e speriamo di tornare quelli di inizio stagione, perché la stagione è ancora lunga e lotteremo fino alla fine".