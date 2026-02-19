TMW Radio Milan, un pari che vuol dire addio Scudetto? Il commento degli opinionisti

Con il pari di San Siro con il Como, il Milan scivola a -7 dall'Inter in classifica. E vista la marcia dei nerazzurri, la squadra di Massimiliano Allegri può ancora credere nello Scudetto? Ecco il parere degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "No, perché non ha la continuità per dare fastidio all'Inter. A tutte manca qualcosa, l'Inter fa meglio di tutte ed è difficile che le altre possano fare l'Inter. Ha un vantaggio enorme e dipenderà tutto dall'Inter".

Marco Piccari: "L'Inter da sempre ha focalizzato lo Scudetto come obiettivo. Il pari del Milan sa di sconfitta, tanti 7 punti di distacco ma mi tengo una finestra ancora aperta. L'infortunio di Lautaro e il ko in Champions può incidere. Vedremo. Ci sta pareggiare col Como, ma il Milan ha perso punti prima contro le piccole, sprecando occasioni".

Giovanni Mussa: "Certo che sì, ci sono ancora troppo partite nel girone di ritorno. Può rubare ancora dei punti tra scontro diretto e se l'Inter va avanti in Champions. Da anni chi va avanti nelle coppe lascia in giro dei punti".

Antonello Valentini: "Ritengo che l'Inter si ormai irraggiungibile. Credo che il Milan si piazzerà tra i pim iquattro posti. Se Juve e Napoli fallissero la Champions, sarebbe un vero fallimento. Il sigillo a una stagione fallimentare".

Massimo Brambati: "Non è ancora fuori, perchè i campionati ci hanno fatto vedere tante sorprese. Logico che do maggiori chance all'Inter, ma credo che per lo spirito di Allegri, non reputo ancora finito nulla. E c'è un derby che potrebbe portare a un -4. Tutto può succedere. Se vince lo scontro diretto l'Inter, allora dico che è finita, ma se vince il Milan le possibilità ci sono".