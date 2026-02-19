TMW Fabregas-Saelemaekers, il mancato cartellino a Van der Brempt: irritazione Milan dopo il Como

Continua a far discutere anche molte ore dopo la fine del match, la partita di ieri sera tra Milan e Como, recupero della 24^ giornata di Serie A, la 'famosa' partita che avrebbe dovuto essere disputata a Perth, in Australia, ma che alla fine invece si è regolarmente giocata allo stadio Meazza di Milano.

Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, filtra una certa irritazione da parte del Milan per via di alcune decisioni arbitrali avvenute ieri sera nel corso della tesa sfida contro il Como. A partire naturalmente dall'azione che ha portato all'espulsione del tecnico rossonero Massimiliano Allegri, intervenuto contro la panchina avversaria dopo che Fabregas aveva appoggiato le mani su Saelemaekers, mentre quest'ultimo era impegnato sulla fascia a pochi passi da lui, fino al mancato provvedimento nei confronti di Ignace van der Brempt su Strahinja Pavlovic, che ha portato all'infortunio osseo del difensore serbo.

Trapela un deciso malcontento dal mondo Milan, per le decisioni di Mariani e della sua squadra arbitrale, ritenute penalizzanti proprio in una fase decisivo del campionato.

A proposito di quanto avvenuto con Saelemaekers in Milan-Como, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas aveva chiesto scusa subito: "Chiedo scusa, ancora. Il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina, ma non si deve fare. Come ha detto Chivu: le mani a casa, soprattutto un allenatore. Sarei arrabbiato pure io, le parole a caldo dopo la partita sono sempre un po' così. Chiedo di nuovo scusa a mister Allegri, l'ho già fatto anche a Modric, a Maignan. Spero non succeda più nella mia carriera". Poco dopo, al momento di darsi il cambio con Allegri, si è visto al centro di una lite verbale in sala stampa.