Inter, ora sono 8 le sconfitte stagionali. In 6 di queste Acerbi era il centrale titolare

C'è un dato che in qualche modo spiega la stagione fino a questo momento in chiaroscuro di Francesco Acerbi, difensore che a maggio trascinava l'Inter in finale di Champions, facendo esplodere San Siro con il gol contro il Barcellona. La squadra di Cristian Chivu ha già preso parte a 37 partite, 3 delle quali sono state saltate per infortunio dal 38enne. Nelle restanti 34, in 15 occasioni il tecnico ha deciso di tenerlo per tutti e 90 i minuti in panchina.

Il classe '88 ha dunque disputato 19 incontri, subentrando 2 volte e partendo da titolare in 17 match. Il centrale è sceso in campo dal primo minuto contro Udinese, Juventus, Milan, Liverpool, Arsenal e Bodo/Glimt, ovvero in 6 delle 8 sconfitte stagionali dei nerazzurri. Nel calcolo delle partite perse è compresa pure la semifinale di Supercoppa Italiana, che l'Inter ha concluso sull'1-1 e che ha visto poi prevalere il Bologna ai calci di rigore. Per correttezza bisogna evidenziare pure come nel ko contro i Reds sia uscito al 31' sul risultato di 0-0 per un problema muscolare.

Non siamo noi a dover stabilire se si tratti di una coincidenza o se effettivamente sia stato anche il rendimento di Acerbi a influenzare i passi falsi dell'Inter, ma è chiaro che in questa stagione ormai il reparto difensivo titolare sia quello composto da Bisseck, Akanji e Bastoni perché sono coloro che garantiscono più solidità.