Santiago Castro ha preso la maturità: il suo primo gol europeo una settimana dopo il rinnovo

Il primo squillo europeo di Santiago Castro arriva nella notte finora più pesante, quella dell’andata del playoff di Europa League contro il Brann. Al Brann Stadion la decide lui, con l’1-0 che consegna al Bologna un vantaggio prezioso e, soprattutto, aggiunge un nuovo tassello al suo percorso di crescita. È il suo primo gol europeo in rossoblù, un timbro che pesa per il momento e per il significato: perché certifica la maturità di un attaccante che, passo dopo passo, si è preso la scena. Anzi, la maturità, appena pochi giorni dopo la rete realizzata al Torino in campionato.

Dieci reti soltanto in questa stagione, ma un impatto che va oltre i numeri. Il rinnovo ufficializzato una settimana fa - contratto prolungato fino al 30 giugno 2030 - è la naturale conseguenza di un percorso iniziato nel gennaio 2024, quando il club felsineo lo strappò al Velez per 15 milioni di euro. All’inizio qualche difficoltà sotto porta, poi la svolta nella stagione 2024-2025: Castro ha colmato il vuoto lasciato da Joshua Zirkzee, caricandosi sulle spalle l’intero reparto offensivo. Con mister Italiano è arrivato il definitivo salto di qualità: 21 reti e 11 assist in 87 presenze complessive col Bologna oggi raccontano di un attaccante completo, capace di legare il gioco e di incidere nei momenti chiave.

L’interesse delle big, Inter su tutte, non è mai stato un mistero. Ma per adesso il Bologna non vuole prescindere dal 21enne di San Martín. Il mercato può aspettare: c’è una leadership da consolidare e altre notti europee da scrivere. E la prima, intanto, porta già la sua firma.