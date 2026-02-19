Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"

In una stagione caratterizzata da grandi infortuni in cui tutti i big hanno dovuto alzare bandiera bianca, a trascinare il Napoli ci sta pensando Rasmus Hojlund. Il centravanti danese arrivato in estate dal Manchester United finora ha messo a referto dodici reti tra campionato, Champions League e Supercoppa e quest'oggi ha raccontato questi suoi primi sei mesi in Campania ai microfoni de Il Mattino. Queste le sue parole, iniziando da un giudizio sulla stagione: "Sta andando come da previsione, per me è una buona stagione. Ho giocato molto e segnato con continuità. Mancano ancora 13 partite alla fine, l'obiettivo resta la qualificazione in Champions".

Il grosso neo resta però la mancata qualificazione ai playoff della competizione europea: "Ci siamo rimasti male, ma non parlerei di 'shock'. In quel periodo eravamo in difficoltà ed eravamo sempre in campo: non credo di aver ma giocato in vita mia 9 partite in 27 giorni".

E lo stesso Hojlund si chiede dove sarebbe potuto arrivare il Napoli senza tutti i problemi fisici che hanno segnato gran parte della rosa: "Chi può dirlo… Abbiamo comunque dimostrato di avere giocatori all'altezza come Vergara. Nel calcio funziona così, non puoi programmare qualcosa prima dell'inizio della stagione. Non so dove saremmo potuti arrivare, ma so che ora saremmo più vicini all'Inter e tra le migliori sedici d'Europa".