Longo e l'idea di fare un passo indietro: "Ho la testardaggine di voler cambiare le cose"

Nel corso della lunga conferenza stampa che anticipa la trasferta di Padova per la 26ª giornata di Serie B, Moreno Longo, tecnico del Bari, ha risposto a chi gli ha chiesto se avesse mai pensato di fare un passo indietro, complice il fatto che dal suo ritorno sulla panchina i Galletti hanno incassato 4 punti in cinque partite, con una sola vittoria a referto.

"No perché ho sempre avuto la testardaggine di voler cambiare le cose - ha raccontato l'ex tecnico di Frosinone e Como -, senza mollare quando le cose non vanno male. Non mi piace la resa, conta più prendersi la responsabilità. Farlo in questo momento vorrebbe dire lavarsi le mani, io non ci sto. La sto vivendo come se fossimo partito dal 1 di luglio, mi sento tutto addosso".