Juve, Inter e Atalanta, chi può andare avanti in Champions? Il parere degli ospiti

Tre sconfitte su tre negli spareggi di Champions League. Per Juventus, Inter e Atalanta delle sconfitte dal sapore diverso, ma quale è stata la peggiore e chi può andare avanti? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Rischiano di andare in casa due. L'Inter ha più possibilità delle altre. Cinque gol dal Galatasaray sono tanti, la più blasonata Borussia ne ha fatti solo due all'Atalanta. Se uscissero tutte e tre sarebbe un colpo forte per il calcio italiano. E' un'annata negativa delle italiane, passo indietro come intensità e qualità di gioco, non so spiegarmi perchè".

Marco Piccari: "Dico Inter che può ancora andare avanti, ma ho ancora dei dubbi. Di sicuro ne passerà una, ma occhio all'Atalanta, che se becca la serata giusta può mettere in difficoltà anche il Borussia. E occhio alla Juve, con il Gala che capita tra Como e Roma. Si gioca la stagione in queste tre sfide. Di sicuro è lei che ha fatto la figuraccia peggiore".

Giovanni Mussa: "Abbiamo preso un pugno in faccia, nessuno si poteva aspettare una debacle del genere. Ci si aspettavano difficoltà, ma non di questo tipo. Le nostre stavano bene, invece ho visto un po' di leggerezza. A partire dall'Inter, con il Bodo che andava preso più sul serio. Ora non sarà semplice recuperare due gol. La Juve ha fatto un buon primo tempo, poi quando manca Bremer va in difficoltà, ma è così da sempre. Mancano dei difensori forti. L'Atalanta ha incontrato la più forte ma ha creato poco. L'Inter può farcela, ha tutte le potenzialità, anche se mancherà Lautaro. Il Gala fuori casa cambia pelle, quindi chi lo sa? Stessa cosa Atalanta, ma ci ha abituato a grandi rimonte".

Antonello Valentini: "Il cuore spera che recuperino e si qualifichino tutte e tre, ma la realtà è diversa. L'Inter rimane quella con maggiori probabilità; in Norvegia del resto sono cadute tante grandi, per quanto la polemica sul sintetico abbia stufato. È riconosciuto dalla FIFA, ad eccezione solo delle fase finali dei Mondiali. La vedo durissima per la Juventus, che deve scalare un Everest. Lasciatemi dire comunque che non ci si può aggrappare solo ad un difensore come Bremer, dato che dopo la sua sostituzione la retroguardia è crollata. L'Atalanta infine ha giocato contro un avversario molto ostico. Palladino può inventarsi qualcosa al ritorno, ma rimane dura. Nel complesso per il calcio italiano è una bastonata".

Federico Bertone: "Per me passa solo l'Inter, ma non è scontato, perché deve vincere con tre gol di scarto. Il Bodo fuori casa è diverso".

Arturo Di Napoli: "Sull'Inter dico che Chivu abbia plasmato una squadra che gestisce sempre in maniera uguale. Ha plasmato un gruppo che se la giochi sempre, che ha il coraggio di giocarsela su ogni fronte. E' una squadra quadrata, non credo abbia snobbato la partita. In questo momento l'Inter ha trovato una squadra che fisicamente e mentalmente sta meglio di tante altre squadre europee. La Juve doveva ragionare a un certo punto sul ritorno. Non la vedo tragica per il ritorno, neanche per la Juve. Sarà più dura per l'Atalanta. Per me Inter e Juve possono passare".

Massimo Brambati: "Chi può ribaltare la situazione è l'Inter. L'Atalanta nì, la Juve no perché ha dimostrato di essere fragile, una squadra con dei giocatori incapaci a stare a un certo livello. Mancano giocatori di qualità, che invece l'Atalanta ha. Poi il Borussia è ostico da affrontare e voglio vederli a Bergamo. La Juve per ripartire e ricostruire, se vuole tenere Spalletti, deve comprare almeno 5-6 titolari, non 5-6 da mettere qui o là. Quindi quasi due per ogni ruolo. Forse uno ce l'hai in casa, ossia Vlahovic, perché se ne devi cercare un altro spendi 50-60 mln e magari ti arriva uno come Openda".

