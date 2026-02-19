Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso

Adesso è ufficiale: il Napoli, la Roma e la Fiorentina non potranno avere i loro tifosi al seguito per le trasferte per tutto il resto della stagione. Dopo la prima sentenza arrivata nelle scorse settimane e il ricorso effettuato dalle due tifoseria, nella giornata di oggi è arrivata la sentenza definitiva del TAR del Lazio, che ha confermato la prima sentenza.

Il motivo della severissima punizione è da riscontrare nei fatti avvenuti lo scorso 18 e 25 gennaio. Nella prima occasione, infatti, un gruppo di tifosi viola diretti al Dall'Ara per la partita contro il Bologna si è incrociato in autostrada con un gruppo di tifosi della Roma diretto a Torino per la gara contro i granata. Né è seguita una rissa in piena autostrada che ha bloccato l'A1 all'altezza di Casalecchio di Reno, alle porte del capoluogo emiliano-romagnolo. I tifosi erano scesi dai veicoli affrontandosi con mazze, martelli, spranghe e caschi, con circa 200 ultras che rimasero coinvolti. Una settimana dopo avvennero gli scontri tra supporters del Napoli diretti a Torino e della Lazio di ritorno da Lecce, sempre sull'A1.

Una pesante stangata per le tre società che non potranno beneficiare del proprio pubblico lontano dal Maradona, dall'Olimpico e del Franchi per le rispettive rincorse ai propri obiettivi. Il Napoli e la Roma sono in piena corsa alla Champions League assieme, in una classifica che al momento le vede terza e quarta. La Fiorentina, invece, è impegnata sul fronte salvezza, che al momento la vede terz'ultima.