Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Juve Stabia, Scacciavillani é il nuovo presidente esecutivo del CDA delle Vespe

Juve Stabia, Scacciavillani é il nuovo presidente esecutivo del CDA delle VespeTUTTO mercato WEB
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 17:01Serie B
Claudia Marrone

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che gli amministratori della Juve Stabia "comunicano che in data 16 febbraio 2026 l’assemblea dei soci del club ha nominato come membro del cda il dottor Zvi Yehiel Avi Hirsch e come presidente esecutivo del consiglio d’amministrazione il dottor Fabio Scacciavillani.

Gli amministratori, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara danno il benvenuto al presidente e al nuovo membro del cda augurando loro buon lavoro con la nostra società.

Fabio Scacciavillani è un economista con un Ph. D. dall’Università di Chicago, dove ha insegnato al College ed è stato assistente del premio Nobel Merton Miller alla Business School. È socio fondatore e strategist di Nextperience, boutique di consulenza finanziaria a Milano e di IntellAIgenz, una startup sull’Intelligenza Artificiale e insegna il corso di Internationalization of Companies al Master della Bologna Business School dell’Università di Bologna. È stato CEO e CFO di Brera Holdings guidandone la trasformazione in Solmate Infrastructure, una Digital Asset Treasury quotata al Nasdaq di New York, oggi socio unico della S.S. Juve Stabia.

Dal 2011 al 2019 è stato Chief Strategist Officer e Chief Economist dell’Oman Investment Fund, il fondo sovrano del Sultanato. In questo ruolo, ha condotto analisi sulle tendenze economiche globali e ha contribuito alla definizione dei piani di investimento a lungo termine dell’OIF e partecipato a diverse operazioni di private equity, quotazioni in borsa e progetti immobiliari.

In precedenza, Fabio Scacciavillani è stato Direttore di Macroeconomia e Statistica presso il Dubai International Financial Centre, Direttore della Ricerca Economica alla Gulf Organization for Industrial Consulting a Doha, in Qatar; Direttore Esecutivo presso Goldman Sachs; Senior Economist e Advisor presso la Banca Centrale Europea, al tempo del lancio dell’euro, ha ricoperto diversi ruoli presso il Fondo Monetario Internazionale a Washington e ha iniziato la sua carriera al CentroStudi di Confindustria a Roma. Ha pubblicato ricerche accademiche in macroeconomia, tassi di cambio, econometria, geopolitica e finanza ed è stato consulente di primarie multinazionali europee e del fondo sovrano libico dopo la caduta di Gheddafi. Il suo libro “The New Economics of Sovereign Wealth Funds”, scritto con Massimiliano Castelli, è un testo fondamentale sulla crescente influenza dei fondi sovrani a livello mondiale e sull’evoluzione delle loro strategie finanziarie. Più recentemente ha pubblicato “Il Furto del Millennio” con Michele Mengoli, sulle devastanti sottrazioni di proprietà intellettuale e sulla guerra ibrida condotta dalla Cina contro i Paesi e le economie occidentali.

Insieme ad Alberto Forchielli anima il canale YouTube e podcast Inglorious Globastards, ha realizzato e interpretato la serie Clay Economy per l’educazione finanziaria, trasmessa dalla Rai, e pluripremiata in prestigiosi concorsi internazionali. Da diversi anni Forchielli e Scacciavillani sono editorialisti de Il Sole 24 Ore e vengono frequentemente invitati a parlare su media e in occasione di eventi internazionali".

Articoli correlati
Juve Stabia, Kassama: "Club ambizioso. Abate? Ha concetti difficili ma utilissimi"... Juve Stabia, Kassama: "Club ambizioso. Abate? Ha concetti difficili ma utilissimi"
Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi" Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi"
Juve Stabia, si dimette l'amministratore delegato Polcino. "Volontà della nuova proprietà"... Juve Stabia, si dimette l'amministratore delegato Polcino. "Volontà della nuova proprietà"
Altre notizie Serie B
Juve Stabia, Scacciavillani é il nuovo presidente esecutivo del CDA delle Vespe UfficialeJuve Stabia, Scacciavillani é il nuovo presidente esecutivo del CDA delle Vespe
Empoli, Dionisi: "A Frosinone per dimostrare che i valori di classifica si possono... Empoli, Dionisi: "A Frosinone per dimostrare che i valori di classifica si possono stravolgere"
Longo e l'idea di fare un passo indietro: "Ho la testardaggine di voler cambiare... Longo e l'idea di fare un passo indietro: "Ho la testardaggine di voler cambiare le cose"
Juve Stabia, Kassama: "Club ambizioso. Abate? Ha concetti difficili ma utilissimi"... Juve Stabia, Kassama: "Club ambizioso. Abate? Ha concetti difficili ma utilissimi"
Bari, Longo: “Non siamo ancora retrocessi. La salvezza dista solo 4 punti" Bari, Longo: “Non siamo ancora retrocessi. La salvezza dista solo 4 punti"
Calabro: “Il mio obiettivo è restare in Serie B. Col Monza serve una partita da Carrarese”... Calabro: “Il mio obiettivo è restare in Serie B. Col Monza serve una partita da Carrarese”
Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi" Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi"
Sampdoria, Cicconi: "Essere qui è un sogno, vorrei tanto segnare sotto la Sud" Sampdoria, Cicconi: "Essere qui è un sogno, vorrei tanto segnare sotto la Sud"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
3 Di Canio attacca tutti: "Kelly un tonno. Serie A non all'altezza, a Pisa pareggi 0-0 bendato"
4 Duro attacco di Thuram a Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole narcisismo bianco"
5 Spalletti preme per il restyling, Tuttosport in prima pagina: "Devono rifare la Juve"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Settore arbitrale e non solo. Il punto dopo la seconda riunione del tavolo delle riforme FIGC
Immagine top news n.1 Caos arbitri, che succede? Per ora niente commissariamento, ma Gravina presenta il professionismo
Immagine top news n.2 Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Immagine top news n.3 Due pesi e due misure? Il Verona e l'espulsione di Orban: quando la legge non è uguale per tutti
Immagine top news n.4 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
Immagine top news n.5 Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"
Immagine top news n.6 La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland
Immagine top news n.7 Inter, notte fonda in Norvegia: il Bodo passa 3-1 e Chivu perde Lautaro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.3 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.4 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Inter e Atalanta, chi può andare avanti in Champions? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, un pari che vuol dire addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Scudetto, non è ancora finita. Inter, hanno sbagliato tutti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Akanji scuote l'Inter: "La prossima settimana un'altra possibilità per fare la cosa giusta"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Campo difficile e condizioni da interpretare. Servirà attenzione e spirito di sacrificio"
Immagine news Serie A n.3 Bonucci in vista dei playoff: "Sarebbe bello non vivere la pressione di dover arrivare al risultato"
Immagine news Serie A n.4 Ederson nel mirino dell'Atletico Madrid, il ds Alemany conferma: "E' nella nostra lista"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Zielinski non preoccupa: il centrocampista sta bene, a Lecce dovrebbe esserci
Immagine news Serie A n.6 Settore arbitrale e non solo. Il punto dopo la seconda riunione del tavolo delle riforme FIGC
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Scacciavillani é il nuovo presidente esecutivo del CDA delle Vespe
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi: "A Frosinone per dimostrare che i valori di classifica si possono stravolgere"
Immagine news Serie B n.3 Longo e l'idea di fare un passo indietro: "Ho la testardaggine di voler cambiare le cose"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Kassama: "Club ambizioso. Abate? Ha concetti difficili ma utilissimi"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Longo: “Non siamo ancora retrocessi. La salvezza dista solo 4 punti"
Immagine news Serie B n.6 Calabro: “Il mio obiettivo è restare in Serie B. Col Monza serve una partita da Carrarese”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Pontedera parla brasiliano. BR Football e Sportheca: ecco i fondi che gestiscono il club
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, ecco la nuova proprietà. Il 95% delle quote del club passa alla BR Football
Immagine news Serie C n.3 Il 'Torre del Grifo Village' torna al Catania: firmato oggi il rogito per l'acquisizione della struttura
Immagine news Serie C n.4 Lecco, Davide Grassini in prestito in Slovacchia: giocherà nel Povazska Bystrica
Immagine news Serie C n.5 Massimo Ferrero indagato dalla Procura di Terni per infedeltà patrimoniale
Immagine news Serie C n.6 "Creala, vivila, difendila". Il Lecco chiede ai tifosi di disegnare la maglia del 2026/2027
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus-Wolfsburg, le formazioni ufficiali: Capeta al fianco di Beccari. C'è Salvai in difesa
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV