Ufficiale Juve Stabia, Scacciavillani é il nuovo presidente esecutivo del CDA delle Vespe

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che gli amministratori della Juve Stabia "comunicano che in data 16 febbraio 2026 l’assemblea dei soci del club ha nominato come membro del cda il dottor Zvi Yehiel Avi Hirsch e come presidente esecutivo del consiglio d’amministrazione il dottor Fabio Scacciavillani.

Gli amministratori, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara danno il benvenuto al presidente e al nuovo membro del cda augurando loro buon lavoro con la nostra società.

Fabio Scacciavillani è un economista con un Ph. D. dall’Università di Chicago, dove ha insegnato al College ed è stato assistente del premio Nobel Merton Miller alla Business School. È socio fondatore e strategist di Nextperience, boutique di consulenza finanziaria a Milano e di IntellAIgenz, una startup sull’Intelligenza Artificiale e insegna il corso di Internationalization of Companies al Master della Bologna Business School dell’Università di Bologna. È stato CEO e CFO di Brera Holdings guidandone la trasformazione in Solmate Infrastructure, una Digital Asset Treasury quotata al Nasdaq di New York, oggi socio unico della S.S. Juve Stabia.

Dal 2011 al 2019 è stato Chief Strategist Officer e Chief Economist dell’Oman Investment Fund, il fondo sovrano del Sultanato. In questo ruolo, ha condotto analisi sulle tendenze economiche globali e ha contribuito alla definizione dei piani di investimento a lungo termine dell’OIF e partecipato a diverse operazioni di private equity, quotazioni in borsa e progetti immobiliari.

In precedenza, Fabio Scacciavillani è stato Direttore di Macroeconomia e Statistica presso il Dubai International Financial Centre, Direttore della Ricerca Economica alla Gulf Organization for Industrial Consulting a Doha, in Qatar; Direttore Esecutivo presso Goldman Sachs; Senior Economist e Advisor presso la Banca Centrale Europea, al tempo del lancio dell’euro, ha ricoperto diversi ruoli presso il Fondo Monetario Internazionale a Washington e ha iniziato la sua carriera al CentroStudi di Confindustria a Roma. Ha pubblicato ricerche accademiche in macroeconomia, tassi di cambio, econometria, geopolitica e finanza ed è stato consulente di primarie multinazionali europee e del fondo sovrano libico dopo la caduta di Gheddafi. Il suo libro “The New Economics of Sovereign Wealth Funds”, scritto con Massimiliano Castelli, è un testo fondamentale sulla crescente influenza dei fondi sovrani a livello mondiale e sull’evoluzione delle loro strategie finanziarie. Più recentemente ha pubblicato “Il Furto del Millennio” con Michele Mengoli, sulle devastanti sottrazioni di proprietà intellettuale e sulla guerra ibrida condotta dalla Cina contro i Paesi e le economie occidentali.

Insieme ad Alberto Forchielli anima il canale YouTube e podcast Inglorious Globastards, ha realizzato e interpretato la serie Clay Economy per l’educazione finanziaria, trasmessa dalla Rai, e pluripremiata in prestigiosi concorsi internazionali. Da diversi anni Forchielli e Scacciavillani sono editorialisti de Il Sole 24 Ore e vengono frequentemente invitati a parlare su media e in occasione di eventi internazionali".