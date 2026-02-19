Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Questo pomeriggio, alle ore 18:45, l'Allianz Stadium di Torino aprirà le proprie porte alla sfida di ritorno fra Juventus e Wolfsburg. Dopo il 2-2 dell'andata, conquistato dalle tedesche in rimonta, il passaggio del turno è in bilico con le bianconere che però potranno sfruttare il fattore casalingo e anche il calore del pubblico che si spera accorra numeroso a sostenere Girelli e compagne. In palio c'è la doppia sfida contro il Lione nei quarti di finale. Nell'altra gara in programma invece il Manchester United in casa dovrà solo certificare il passaggio del turno dopo il 3-0 inflitto in Spagna all'Atletico Madrid.
Nella giornata di ieri invece si sono qualificate al turno successivo il Real Madrid, che se la vedrà ora con il Barcellona, e l'Arsenal, che avrà di fronte le concittadine del Chelsea.
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Gare di ritorno
Mercoledì 18 febbraio
Real Madrid-Paris FC 2-0
54’ Feller, 67’ aut. N’Dongala
Arsenal-OH Leuven 3-1
23’ e 90’+1’ Russo (A), 31’ Pusztai (L), 65’ rig. Mariona
Giovedì 19 febbraio
Juventus-Wolfsburg 18:45
Manchester United-Atletico Madrid 21:00
Gare d’andata
OH Leuven-Arsenal 0-4
22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo
Paris FC-Real Madrid 2-3
10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)
Wolfsburg-Juventus 2-2
6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)
Atletico Madrid-Manchester United 0-3
3’ Terland, 39’ Malard, 81’ Zigiotti Olme
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Mercoledì 18 febbraio
Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco
Real Madrid vs Barcellona
Arsenal vs Chelsea
Wolfsburg - Juventus vs Olympique Lione
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.