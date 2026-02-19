Juventus-Wolfsburg, le formazioni ufficiali: Capeta al fianco di Beccari. C'è Salvai in difesa

Saranno Beccari e Ana Capeta a guidare l’attacco della Juventus questo pomeriggio nella gara di ritorno contro il Wolfsburg in Women’s Champions League. Alle loro spalle agirà la solita Stolen Godo, mentre Carbonell e Bonansea occuperanno le corsia laterali con Schatzer al fianco di Walti. In difesa rientra Salvai al centro con De Jong che prende il posto di Rusek fra i pali.

Le tedesche rispondono con l’ex Beerensteyn al centro di un tridente completato da Huth e Endemann. A centrocampo è assente Popp con Kielland che affiancherà le confermate Minge e Poddemors. In difesa Dijkstra e Kuver saranno le due centrali. Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell; Stolen Godo; Beccari, Ana Capeta. A disposizione: Rusek, Kullberg, Rosucci, Girelli, Vangsgaard, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Tatiana Pinto, Brighton, Cambiaghi. Allenatore Canzi

Wolfsburg (4-3-3): Johannes; Bjelde, Dijkstra, Kuver, Linder; Minge, Kielland, Poddemors; Huth, Beerensteyn, Endemann. A disposizione: Smolarczyk, Tufekovic, levels. Bussy, Bergsvand, Wedemeyer, Zicai, Pujols. Allenatore Lerch

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF

Gare di ritorno

Mercoledì 18 febbraio

Real Madrid-Paris FC 2-0

54’ Feller, 67’ aut. N’Dongala

Arsenal-OH Leuven 3-1

23’ e 90’+1’ Russo (A), 31’ Pusztai (L), 65’ rig. Mariona

Giovedì 19 febbraio

Juventus-Wolfsburg 18:45

Manchester United-Atletico Madrid 21:00

Gare d’andata

OH Leuven-Arsenal 0-4

22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo

Paris FC-Real Madrid 2-3

10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)

Wolfsburg-Juventus 2-2

6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)

Atletico Madrid-Manchester United 0-3

3’ Terland, 39’ Malard, 81’ Zigiotti Olme

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE

Mercoledì 18 febbraio

Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco

Real Madrid vs Barcellona

Arsenal vs Chelsea

Wolfsburg - Juventus vs Olympique Lione