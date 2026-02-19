Gabbia: "Leao è fondamentale per il Milan, glielo ripetiamo sempre. Segnerà ancora"

Matteo Gabbia, difensore che nel Milan ha acquisito una certa importanza anche dal punto di vista della leadership, ha parlato, come spesso accade quando i rossoneri non riescono a vincere, ai microfoni di SportMediaset, analizzando l'1-1 contro il Como: "Siamo sicuramente infelici del risultato, ma ci deve essere rabbia e voglia di rivalsa per arrivare pronti e preparati al match contro il Parma".

Quanto è importante il ritorno al gol di Leao?

"Per noi è un giocatore fondamentale, ma lui lo sa perché glielo ripetiamo sempre. Sta dimostrando grande voglia di tornare al 100%, sono molto contento per il bel gol che ha fatto e sono certo che ne farà altri che ci daranno una mano".

L'Inter è lontana 7 punti. Questo può far sì che pensiate di aver perso già lo Scudetto?

"Dobbiamo avere la forza e la lucidità, come dice sempre il mister, di guardare noi stessi. Sappiamo di avere molti margini di miglioramento, ora dobbiamo cercare di non accontentarsi mai e poi a fine anno tireremo le somme".