Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
Si è alzato il sipario sulle gare di ritorno dei playoff (ottavi di finale) di Women’s Champions League, che hanno riguardato anche l'Italia, perché ancora in corsa per le competizioni europee c'era la Juventus Women di mister Max Canzi, che saluta però il torneo dopo il ko casalingo contro le tedesche del Wolfsburg, corsare sul punteggio di 0-2. Si partiva dal pareggio di 2-2 in Germania, ma le torinesi - pur sempre stando in partita - hanno gettato al vento l'occasione.
Rimane adesso da conoscere l'ultima qualificata di questi playoff, che proiettano in una fase di cui Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e OL Lyonnes erano già certe.
Di seguito il quadro del turno playoff di:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Gare di ritorno
Già giocate (in neretto le qualificate al turno successivo)
Real Madrid-Paris FC 2-0
54’ Feller, 67’ aut. N’Dongala
Arsenal-OH Leuven 3-1
23’ e 90’+1’ Russo (A), 31’ Pusztai (L), 65’ rig. Mariona
Juventus-Wolfsburg 0-2
18' Endemann, 90'+6 Zicai
Giovedì 19 febbraio
Ore 21:00 - Manchester United-Atletico Madrid
Gare d’andata
OH Leuven-Arsenal 0-4
22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo
Paris FC-Real Madrid 2-3
10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)
Wolfsburg-Juventus 2-2
6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)
Atletico Madrid-Manchester United 0-3
3’ Terland, 39’ Malard, 81’ Zigiotti Olme
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco
Real Madrid vs Barcellona
Arsenal vs Chelsea
Wolfsburg vs Olympique Lione