Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa

Si è alzato il sipario sulle gare di ritorno dei playoff (ottavi di finale) di Women’s Champions League, che hanno riguardato anche l'Italia, perché ancora in corsa per le competizioni europee c'era la Juventus Women di mister Max Canzi, che saluta però il torneo dopo il ko casalingo contro le tedesche del Wolfsburg, corsare sul punteggio di 0-2. Si partiva dal pareggio di 2-2 in Germania, ma le torinesi - pur sempre stando in partita - hanno gettato al vento l'occasione.

Rimane adesso da conoscere l'ultima qualificata di questi playoff, che proiettano in una fase di cui Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e OL Lyonnes erano già certe.

Di seguito il quadro del turno playoff di:

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF

Gare di ritorno

Già giocate (in neretto le qualificate al turno successivo)

Real Madrid-Paris FC 2-0

54’ Feller, 67’ aut. N’Dongala

Arsenal-OH Leuven 3-1

23’ e 90’+1’ Russo (A), 31’ Pusztai (L), 65’ rig. Mariona

Juventus-Wolfsburg 0-2

18' Endemann, 90'+6 Zicai

Giovedì 19 febbraio

Ore 21:00 - Manchester United-Atletico Madrid

Gare d’andata

OH Leuven-Arsenal 0-4

22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo

Paris FC-Real Madrid 2-3

10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)

Wolfsburg-Juventus 2-2

6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)

Atletico Madrid-Manchester United 0-3

3’ Terland, 39’ Malard, 81’ Zigiotti Olme