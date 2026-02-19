Podcast TMW Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte

L'impressione condivisa da tutti nella gara contro la Roma è che Alisson Santos possa risultare uno degli acquisti più efficaci e interessanti della Serie A del mercato di gennaio. Preso dagli azzurri quasi sul gong della finestra invernale, è però ben più che una scommessa. 'Non è pronto', hanno titolato subito in troppi. Sentenze premature, acquisto bocciato e stroncato da molti. Invece è già molto più di una scommessa. E lo sa già anche Antonio Conte.

Vi raccontiamo tutto nell'editoriale di quest'oggi su Tuttomercatoweb.com e anche in questo Podcast, in compagnia di Marco Conterio

Intanto l'emergenza si sposta in difesa per Conte dopo l'infortunio di Amir Rrahmani

Emergenza totale in difesa per il Napoli dopo l'infortunio che terrà fuori dai giochi Amir Rrahmani per almeno due mesi. Così Conte ha gli uomini decisamente contati. Ecco, senza Di Lorenzo manca anche una pedina in più nella difesa a tre. Che adesso conta solo tre giocatori effettivi più Olivera adattabile in quella zona.Toccherà a Beukema, Buongiorno e Juan Jesus l’ingrato compito di non far rimpiangere Rrahmani. L'obiettivo Champions resta alla portata, è nelle possibilità e capacità del club azzurro. Ma è chiaro che Conte dovrà far fronte anche a questa incredibile emergenza che, volta volta, si sposta tr ai reparti. Stavolta è il turno della difesa...