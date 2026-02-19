Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Arrivano aggiornamenti da Roma riguardo le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è fuori da inizio febbraio a causa di un problema al ginocchio che gli ha già fatto saltare le gare di campionato contro Udinese, Cagliari e Napoli. Sebbene in un primo momento fosse trapelata anche l'ipotesi di un piccolo intervento chirurgico per risolvere i fastidi della Joya, non sembrano in realtà questi i piani della Roma.
Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, non sono previsti alcuni interventi chirurgici per il calciatore. La risonanza magnetica non ha evidenziato problemi curabili con un'operazione e per questo Dyabala sta svolgendo il proprio recupero come previsto inizialmente.
La notizia dell'operazione si era diffusa dopo che ieri c'era stato un consulto medico a Trigoria. Consulto che, sempre secondo quanto appreso dalla redazione, sarebbe però stato fatto a Matias Soulé, alle prese ormai da tempo con una fastidiosa pubalgia che non gli permette di scendere in campo per 90 minuti da ottobre.
