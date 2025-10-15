Il Bologna lavora sottotraccia sui rinnovi: Freuler e Skorupski pronti a firmare fino al 2028

In casa Bologna è tempo di pensare al futuro, e questo passa anche dal rinnovo dei contratti di due pedine fondamentali nello scacchiere rossoblù. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza felsinea sarebbe infatti pronta a blindare Remo Freuler e Lukasz Skorupski, due dei leader dello spogliatoio.

Entrambi i giocatori hanno attualmente un contratto in scadenza nel 2026, ma l’intenzione del club è quella di prolungare l'accordo fino al 2028, dando così continuità a un progetto tecnico che ha già regalato importanti soddisfazioni. I contatti con gli agenti sono già stati avviati da tempo, e le trattative sembrano ben indirizzate.

Claudio Fenucci, insieme all’area tecnica rappresentata da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, sta lavorando sottotraccia sin dalla chiusura del mercato estivo. Anche se dalla società non trapela nulla di ufficiale, le interlocuzioni con i procuratori del centrocampista svizzero e del portiere polacco sarebbero già a buon punto. Un segnale chiaro della volontà del Bologna di mantenere saldo il proprio zoccolo duro in vista delle prossime stagioni.