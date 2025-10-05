Live TMW Bologna, Freuler: "Abbiamo ancora margini di miglioramento. Rowe doveva fare gol"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della vittoria del Bologna contro il Pisa nella sesta giornata della Serie A 2025/26 (4-0 il risultato finale firmato dalle reti di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard), è intervenuto Remo Freuler. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.40 - Inizia la conferenza stampa di Remo Freuler.

Che sapore hanno questi tre punti prima della sosta?

"Tre punti valgono sempre allo stesso modo, ma di sicuro ottenerli prima della sosta ci aiuta ad essere più sereni. Sicuramente dopo la prestazione odierna possiamo essere contenti perché si è rivisto il vecchio Bologna".

A che punto è secondo lei questo Bologna?

"Ci sono molti margini da migliorare. Oggi abbiamo vinto in maniera larga, ma l'espulsione ci ha agevolato. Siamo a buon punto ma c'è ancora molto da migliorare. Possiamo e dobbiamo ancora crescere".

Quale sarà il mese decisivo secondo lei?

"Non c'è un periodo più decisivo di un altro. Forse a maggio quando si giocano le finali (sorride, ndr). Ora arriva un mese importante per noi, ma anche per tutti gli altri club. Noi vogliamo fare qualcosa di straordinario sia in Italia sia in Europa".

Questo Bologna è un "diesel"?

"Ora non fanno più 35 gradi, forse incide anche questo. Ci sono vari fattori che incidono sulla nostra partenza a rilento. Anche le altre squadre migliorano durante l'anno giocando e affiatandosi come collettivo. Noi volevamo partire subito forte e giocare il miglior calcio d'Italia ma ci sono anche gli avversari, oltre a dover inserire nuovi elementi all'interno dei meccanismi".

Cosa ha detto a Rowe?

"Non ha ancora segnato in Serie A e voleva segnare di tacco. Gli ho detto che prima deve pensare a fare il primo gol in Serie A e poi può tentare tali giocate".

17.47 - Termina la conferenza di Remo Freuler.